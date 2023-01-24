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НовостиВ мире24 января 2023 12:08

Причиной крушения вертолета в Броварах стала ошибка пилота

СМИ: Причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота
София ГОНЧАРОВА
Причиной крушения вертолета в Броварах стала ошибка пилота

Причиной крушения вертолета в Броварах стала ошибка пилота

Фото: REUTERS

Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах, по предварительным данным, стала ошибка пилота. Об этом со со ссылкой на источники в МВД пишет украинское издание "Страна.ua".

- Причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота. Таковы предварительные данные экспертизы авиакатастрофы, - сказано в телеграм-канале СМИ.

Уточняется, что пилот летел слишком низко, несмотря на туман.

напомним, утром 18 января в городе Бровары в Киевской области упал украинский вертолет. Он рухнул прямо рядом со зданием детского сада. Во время инцидента в саду находились дети и сотрудники учреждения. После крушения начался пожар. Изначально сообщалось, что в результате случившегося пострадали пять человек, однако после число погибших выросло до 18, а пострадавших - до 26. Среди жертв есть дети.

Также оказалось, что в результате падения вертолета погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. В МВД Украины назвали три основные версии крушения вертолета: диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.