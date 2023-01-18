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НовостиПроисшествия18 января 2023 9:07

Причины крушения вертолета в Киевской области 18 января 2023: названы три версии

В МВД Украины назвали неисправность техники возможной причиной крушения вертолета в Киевской области
София ГОНЧАРОВА
Причины крушения вертолета в Киевской области 18 января 2023: названы три версии

Причины крушения вертолета в Киевской области 18 января 2023: названы три версии

Фото: REUTERS

В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Киевской области 18 января 2023 года. По данным ведомства, рассматривается три основные версии: диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.

Там также уточнили, что в результате падения вертолета погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

Напомним, утром 18 января в городе Бровары в Киевской области упал украинский вертолет. Он рухнул прямо рядом со зданием детского сада. Во время инцидента в саду находились дети и сотрудники учреждения. После крушения начался пожар. Изначально сообщалось, что в результате случившегося пострадали пять человек, однако по последним данным число погибших выросло до 18, а пострадавших - до 26. Среди жертв есть дети.