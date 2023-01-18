Вертолет упал рядом с детским садом в Киевской области Фото: REUTERS

Утром 18 января в городе Бровары в Киевской области упал украинский вертолет. Он рухнул прямо рядом со зданием детского сада. После крушения начался пожар.

По информации МВД Украины, в результате случившегося пострадали пять человек. При этом, какому именно ведомству принадлежит вертолет, пока не уточняется.

Тем временем, заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил в своем телеграм-канале, что летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры в Броварах.

- Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах, - говорится в его посте.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, причины лучившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины упал и взорвался самолёт. На место выехала следственная группа. В результате случившегося есть выжившие.