ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"* Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФСБ России пресекла в Крыму деятельность ячейки исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержала шесть участников группировки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержаны шесть участников", - пишет агентство.

По версии спецслужбы, действия группировки по пропаганде движения и вербовке местных мусульман координировалось из Украины.

"По местам жительства членов МТО изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир"*, средств связи, электронных носителей информации. Возбуждены уголовные дела", - утверждают в ведомстве.

"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Организация стремится создать "всемирный исламский халифат". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах.

Напомним, в ноябре 2022 года в Крыму вынесли приговор пятерым участникам структурного подразделения "Партия исламского освобождения"* запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Двое получили 13 лет и трое - по 14 лет исправительной колонии строго режима.

Как уточняет "КП-Крым", участники запрещенной организации были задержаны в марте 2019 года. Их осудили по части 2 статьи 205.5, части 1 статьи 30 и статье 278 УК РФ. Свою вину в ходе заседания они не признали.

* Запрещенная в России террористическая организация