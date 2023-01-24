Российские ученые нашли способ тестирования препаратов от рака на отдельно выращенной опухоли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Нейрокампуса на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ разработали биосенсоры на основе флуоресцентных и сенсорных белков, которые необходимы для уникального метода тестирования препаратов от рака на отдельно выращенной опухоли, что понадобится для лечения различных заболеваний, в том числе рака и инсульта. Об этом пишет Газеты.ru.

Отмечается, что эти специальные биосенсоры не нужно вводить в организм человека, поскольку достаточно использовать полученные от человека клеточные культуры.

«Например, у пациента с определенным заболеванием можно взять и дифференцировать в культуре стволовые клетки в интересующий тип клеток и уже на этой модели с помощью биосенсоров посмотреть, что с этими клетками не так», - пояснил старший научный сотрудник Дмитрий Билан.

На сегодняшний день ученые уже смогли определить, как меняется кислотно-щелочной баланс в мозге у крыс с первых секунд ишемического инсульта. Эксперты надеются, что в будущем биосенсоры получат широкое распространение в медицине.

Ранее «Известия» сообщали, что российские и польские ученые занимаются разработкой препарата против рака легкого, которое не разрушает здоровые клетки. По данным специалистов, препарат сможет эффективно лечить людей, не создавая при этом серьезных побочных эффектов.

Недавно в Российском научном фонде сообщили RT, что российские специалисты вместе с иностранными коллегами смогли синтезировать линейку соединений, которые способны запускать процесс разрушения критически важных для раковых клеток белков.