СБУ обвинили украинскую журналистку Панченко в поддержке России Фото: REUTERS

СБУ обвинила украинскую журналистку Диану Панченко в поддержке российской специальной военной операции в связи с репортажами из Мариуполя и Донецка, об этом сообщило ведомство.

«Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины», - говорится в сообщении.

Отмечалось, что в августе 2022 года Панченко приехала в ДНР, где продолжила журналистскую деятельность, освещая события в Мариуполе и Донецке.

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года СБУ сообщило о проведении «контрразведывательных мероприятий» в монастыре канонической Украинской православной церкви в Сумской области.

В заявлении указали, что сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Сумской области.

Напомним, в конце ноября 2022 года СБУ провела обыски у епископа Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза).

Незадолго до этого появилось сообщение о начале обысков на территории Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви, а в СБУ заявили о проведении «контрразведывательных мероприятий».