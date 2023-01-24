Новый мэр Мариуполя сообщил о планах по восстановлению судоремонтного завода Фото: REUTERS

Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах по восстановлению Азовского судоремонтного завода в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть намерение мариупольский судоремонтный завод восстановить, чтобы он работал», - сказал Моргун

Глава Мариуполя пояснил, что также планируется восстановить работу Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Он подчеркнул, что есть заинтересованность со стороны инвесторов из других регионов России, которые также хотят открыть новые производства в городе.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил на пост главы администрации Мариуполя бывшего главу администрации Новоазовского района ДНР Олега Моргуна.

Напомним, 18 января 2023 года Константин Иващенко был освобожден от должности указом Пушилина.

Кроме того, Пушилин также назначил новым главой администрации Новоазовского района Донецкой Народной Республики Василия Овчарова.

24 января Пушилин заявил, что украинским военным дан жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое число жертв, противник продолжает перебрасывать туда резервы и технику, но освобождение города - вопрос времени.