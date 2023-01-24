Сальдо сообщил, что украинские власти в Херсоне вручают повестки под дулом автомата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Украины вручают повестки жителям подконтрольного Киеву города Херсона буквально "под дулом автомата", сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"То, что происходит в Херсоне, я сегодня беседовал с некоторыми нашими ребятами, под дулами автоматов вручение повесток - это свидетельствует о том, что наших людей они не жалеют. Это наши молодые ребята… которых они ловят на улицах, которые не желают воевать. Тем не менее, эти головорезы с автоматами вручают им повестки", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее врио губернатора Сальдо заявил об уничтожении в Соледаре 61-й бригады ВСУ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.