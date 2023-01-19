Врио губернатора Сальдо заявил об уничтожении в Соледаре 61-й бригады ВСУ

Сальдо сообщил об уничтожении в Соледаре бригады ВСУ, которая вошла в Херсон после оставления его российскими войсками. Фото: REUTERS

В Соледаре уничтожена 61-я бригада ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Чиновник уточнил, что это та самая бригада, которая в ноябре 2022 года вошла в оставленный российскими войсками Херсон.

По словам Сальдо, в уничтожении бригады принимала участие ЧВК «Вагнер».

«В Соледаре "вагнеровцы" практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», - цитирует Владимира Сальдо РИА Новости.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что происходило в Херсоне за два часа до объявления об отводе российских войск на левый берег Днепра.

Как Россия отводила войска от Херсона на левый берег Днепра, читайте здесь на KP.RU.

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