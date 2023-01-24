Эксперты сообщили о возможном изменении расчетов цены на нефть Urals Фото: REUTERS

Стоимость нефти Urals сильно снизилась, поэтому некоторые специалисты предлагают привязать стоимость российской марки к Brent или дубайскому сорту Dubai Crude. Об этом сообщает издание РИАМО.

Международное ценовое агентство Argus обновило методику оценки стоимости нефти Urals с ноября прошлого года из-за изменения потоков в поставках. Незадолго до этого котировки российской марки нефти рассчитывали на основе данных спотовых торгов на базисе CIF в портах Средиземноморье и Северо-Западной Европы, однако позже ввели рассчитывает на базисе поставки FOB в российских портах.

«Котировки Urals рассчитываются на базисе FOB и не включают в себя транспортные расходы, которые частично могут оставаться в контуре российских нефтегазовых групп», - заявил специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал логичным привязать Urals к нефти из стран Персидского залива, а не к Brent. Уточнив, что стоимость дубайских сортов черного золота более предсказуема. Кроме того, из-за введенных ограничений в средиземноморские порты российская нефть практически не поставляется.

Ранее вице-премьер страны Александр Новак объяснил увеличение размера скидки на российскую нефть марки Urals. Как сообщал телеканал «360», он сказал, что это связано с удлинением маршрута ее поставки за границу.

Тем временем, как писал RT, Министерство энергетики РФ в скором времени собирается представить меры по установлению предельных скидок на экспортируемую нефть, планируя следить за стоимостью сырья, а при необходимости ограничивать размер скидки.