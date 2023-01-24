Танкисты Западного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ Фото: Александр КОЦ

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) во взаимодействии с десантниками нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным "Казань".

Корреспондент агентства наблюдал за тем, как работают танкисты на сватовском направлении.

“Там располагался опорный пункт с десятью людьми", - сообщил военный об уничтоженной цели.

Также ранее Денис Пушилин сообщил, что освобожденная Краснопольевка полностью зачищена. Она была важной для перекрытия снабжения противника, уточнил врио главы ДНР.

Кроме этого, он рассказал, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску. Остальные дороги для украинских войск перерезаны, уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.