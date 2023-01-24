Политолог Марков связал перестановки в правительстве Украины с ростом коррупции Фото: REUTERS

Политические перестановки в украинском правительства связаны в первую очередь с рекордным ростом коррупции и соответствующими скандалами. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в беседе с Lenta.ru отметив также, что, скорее всего президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно показать, что он держит данную ситуацию под контролем.

«На Украине сейчас огромные коррупционные скандалы, воровство идет страшное. Зеленскому нужно было продемонстрировать реакцию», - заявил политолог.

Еще одной причиной Марков назвал широкую агентурную сеть Великобритании, которая функционирует на украинской территории, и тем самым, по его словам, раздражает Вашингтон. Политолог также не исключил, что именно это и стало причиной отказа США поставить Украине свои танки.

«Британская агентура в последнее время очень жестко навязывала Киеву свои позиции. Естественно, что американцы раздражены, ведь получается, что за их деньги командуют британцы», - отмтеил он.

Напомним, днем ранее, 23 января, украинский президент анонсировал кадровые перестановки на всех уровнях власти, а уже сегодня, 24 января, появились сообщения об отставках и увольнениях.

Как писал телеканал «360», Министерство обороны Украины сообщило об уходе замглавы ведомства Вячеслава Шаповалова после скандала вокруг госзакупок продуктов для воинских частей в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, а также Черниговской и Сумской областях.