В Польше призвали Евросоюз регулярно публиковать доклады о «шпионской деятельности» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский институт международных отношений (PISM) призывает Европейскую службу внешних действий регулярно представлять отчеты о «шпионской деятельности» России на территории стран-членов Европейского союза. Об этом пишет RT, который ознакомился докладом.

«Несмотря на сокращение в 2022 году числа сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, Россия по-прежнему обладает огромным потенциалом для ведения шпионской деятельности», - сказано в докладе PISM.

Авторы доклада указывают на то, что част стран-членов ЕС, проводят «благоприятную политику в отношении России» и «не предпринимают публичных действий против её шпионов». В докладе институт призывает выпускать постоянные отчеты о шпионской деятельности третьих стран для информирования партнеров ЕС.

Политолог Иван Мезюхо заявил RT, что Варшава привыкла видеть след Москвы там, где его нет. По его словам, «в рамках этого внешнеполитического курса предпринимаются соответствующие решения, выдаются русофобские тексты и заявления».

Недавно суд в Швеции приговорил двоих шведских граждан иранского происхождения, обвинив их в шпионаже в пользу Москвы. Как писали «Известия», подсудимые являются родными братьями, один из которых получил пожизненный срок, а второй - девять лет и девять месяцев лишения свободы.