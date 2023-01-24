Кандидат в президенты Чехии Бабиш сообщил, что получил письмо с угрозой убийства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер и кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил сегодня, 24 января, что прекращает встречи с избирателями в связи с получением письма с угрозой убийством в случае его успеха на выборах.

"... Люди уже угрожают не только мне, но и моему ближайшему окружению", - отметил Бабиш в ходе пресс-конференции в Праге.

Кроме этого, политик процитировал полученное им анонимное послание с угрозами, где ему предлагается на выбор – "или проиграете (выборы), или умрете, или снимитесь (с выборов), и тем самым вы сохраните не только свою жизнь, но и честь".

Ранее Андрей Бабиш, прошедший во второй тур выборов главы государства, который состоится 27 и 28 января 2023 года, рассказал о получении анонимных угроз членам его семьи.

Напомним, в Чехии продолжаются выборы президента: по итогам первого тура на смену Милошу Земану плечом к плечу идут генерал в отставке, экс-председатель комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер страны, миллиардер Андрей Бабиш. После подсчета бюллетеней статистическое бюро заявило, что Павел набрал 35,40% голосов, а Бабиш чуть меньше – 34,99%.