На Украине сообщили о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля Фото: REUTERS

Украинское издание «Страна» сообщило о возможной готовящейся отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на фоне серии отставок в руководстве страны в связи с коррупционными скандалами.

«В кабмине Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля», - заявило издание со ссылкой на неназванного собеседника из правительства Украины.

По данным издания, ранее Лозинский работал со Шмыгалем во Львовской областной администрации.

В статье отмечалось, что сейчас украинский премьер всеми силами старается дистанцироваться от Лозинского, которого Шмыгаль сразу после своего назначения премьер-министром назначил своим первым замом.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года в отставку подал еще один заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода.

Депутат Гончаренко подчеркнул, что Вячеслав Негода, который много лет отвечает за децентрализацию, тоже подал в отставку.

Также 24 января в отставку подал другой замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря.

Кроме того, сегодня был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко после отпуска в Испании.

В СМИ отмечалось, что Симоненко попросили написать заявление об отставке, так как он уехал этой зимой на отдых в Испанию на десять дней, несмотря на введенный запрет отдыхать за пределами республики.

Помимо этого сегодня в отставку подал заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Также подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов после скандала с закупками для украинской армии.