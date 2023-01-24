Bloomberg: Германия в среду возможно разрешит Польше поставки танков Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия возможно разрешит Польше отправить на Украину танки Leopard уже в среду, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

«Ожидается, что Германия уже в среду даст Польше разрешение на отправку танков Leopard немецкого производства на Украину», - говорится в сообщении агентства.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава запросила у Берлина разрешения на передачу Киеву немецких танков Leopard 2.

Он сообщил, что Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину.

Министр иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Берлин попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Киеву своих танков Leopard.

24 января представитель кабмина ФРГ сообщил, что Берлин получил от Варшавы запрос на поставки Киеву немецких танков Leopard 2.

Указывалось, что правительство Германии получило запрос от Польши на реэкспорт танков Leopard 2.

Также подчеркивалось, что данная заявка будет рассматриваться «с надлежащей срочностью в соответствии с устоявшимися процедурами».