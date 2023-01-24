Президент Финляндии Ниинистё заявил о готовности поставлять танки для Украины Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности своей страны обучать украинских военных и поставлять танки Киеву.

По его мнению это необходимая мера, которая позволит создать в Европе большое танковые подразделение для нужд украинской стороны. Об этом он сообщил во время своего выступления на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

- Взять один танк тут, другой там - этого мало. Требуется создание мощного подразделения в Европе...Кроме того, мы (Финляндия) можем проводить обучение украинских бойцов, - уточнил политик.

Напомним, 24 января Саули Ниинистё прибыл с визитом на Украину. Там политик встретился с Зеленским. На повестке встречи политиков была возможная передача Киеву танков Leopard рядом европейских стран.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщал о готовности Штатов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к поставкам танков Leopard 2. Что же касается позиции Германии, то пока правительство не ставит перед собой задачи выслать Украине немецкие боевые танки Leopard 2.