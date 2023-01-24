Анонимный источник в Пентагоне заявил, что для противостояния очередному наступлению России Украине понадобится 500 танков Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к поставкам танков Leopard 2. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на ответственное лицо в Пентагоне.

"Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала (Украине) Leopard 2", - говорилось в эфире канала.

По словам собеседника из Пентагона, ФРГ "необходимо перестать упрямиться и передать Leopard Украине". Он отметил, что для противостояния очередному наступлению России Украине понадобится 500 танков.

Прежде сайт KP.RU писал, что стратегия красной линии, которой западные лидеры придерживались долгое время, серьезно подорвала способность Украины противостоять России. Замедление поставок грозит полным поражением не только Украины, но и всего Западного мира. К такому выводу пришел ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс.

По его мнению, США и НАТО должны "развернуться на 180 градусов" и отказаться от красных линий публично перед президентом России Владимиром Путиным, оказывая любую необходимую поддержку Украине, равносильную наступательным средствам РФ.

В заключении ветеран подчеркивает, что "украинский успех также жизненно важен для стратегических интересов США и их союзников".