Путин на встрече с белгородским губернатором обсудил вопросы безопасности

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин 24 января провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом сообщает на официальном сайте Кремля.

Глава государства предложил начать обсуждение с вопросов безопасности.

- Начать предлагаю с обеспечения безопасности, помощи людям и с работы оперативного штаба под вашим руководством, - сказал Путин, обращаясь к главе региона.

Во время беседы с Гладковым президент обратил внимание на успехи в развитии региона, сейчас область показывает хорошие результаты стабильного развития.

На другой встрече Гладков подарил Путину шоколадки "Алешка". Белгородские кондитеры выпустили ее в честь юного жителя села Веселая Лопань. Губернатор напомнил Путину, что Алешка – это первоклассник, который выбегал на дорогу, провожал наших солдат на Украину, отдавая честь. Кто-то мальчика сфотографировал, выложил в сеть и слава о нем пошла.