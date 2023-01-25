Новый посол США в России Трейси прибудет в Москву до конца января

Линн Трейси приступит к обязанностям посла США в РФ до конца января. Фото: am.usembassy.gov.

Новый посол США в России приступит к работе до конца января 2023 года. Об этом во вторник 24 января заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Линн Трейси, назначенная послом США в Москве, еще находится в Вашингтоне, где она проводит совещания, уточнил Прайс. Представитель Госдепа подтвердил также, что накануне Трейси встречалась с послом Российской Федерации в США Антоновым.

«Мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию, где она представит верительные грамоты. Мы ожидаем, что она будет на месте позднее в этом месяце», - сказал Прайс во время регулярного пресс-брифинга.

Напомним, Линн Трейси стала первой женщиной, которая займет пост посла США в России. Она имеет почетную награду за работу в качестве заместителя главы миссии в Москве, а также говорит по-русски. Ранее она возглавляла дипломатическое представительство в Армении.

Российский МИД дал согласие на назначение новым послом США в Москве Линн Трейси в сентябре 2022 года.

Американский сенат принял решение утвердить кандидатуру Линн Трейси на пост посла Соединенных Штатов в России в декабре 2022 года.