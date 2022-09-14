Послом США в России впервые может стать женщина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новым послом США в России может впервые в истории стать женщина — кадровый дипломат Линн Трейси, с 2019 года занимающая пост посла в Армении, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает газета со ссылкой на собственные источники, администрация США планирует выдвинуть на пост посла Трейси, которая имеет почетную награду за работу в качестве заместителя главы миссии в Москве, а также говорит по-русски.

В ответ на просьбу прокомментировать грядущее назначение в посольстве США в Москве изданию сказали, что планируют в ближайшее время объявить имя нового посла, «но на данный момент нам нечего сказать по этому поводу».

Ранее сообщалось, что посол Соединенных Штатов Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника в России и покинул Москву. На пост главы посольства США в Москве высокопоставленного американского дипломата назначал еще бывший президент страны - республиканец Дональд Трамп. Демократ Джо Байден после своего избрания на должность американского лидера принял решение оставить Салливана на посту посла в России. Американские СМИ уточняют, что никаких существенных претензий к работе Салливана на посту посла у Белого дома не были ни при Трампе, ни при Байдене.