Французская сеть спортмагазинов Decathlon выставила на продажу бизнес в России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ретейлер спортивных товаров Decathlon выставил на продажу свой бизнес на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях.

Сообщается, что сеть приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все свои магазины, количество которых на территории России с весны 2022 года уже уменьшилось с 57 до 28.

По информации РБК, ретейлер предполагает либо продать весь бизнес целиком, либо отдельно продать находящуюся в его собственности недвижимость.

Тем временем швейцарские аналитики из института IMD и Университета Санкт-Галлена посчитали: из 1,4 тысяч относительно крупных компаний, работавших в России на апрель 2022 года, полностью покинули рынок РФ примерно 8,5%.

Ранее эксперты рассказали, какие автомобили будут продаваться в России в 2023 году и как сильно взлетят цены на машины.

Также сообщалось, что в 2022 году объем импорта мебели в страну сократился почти вдвое, но эту нишу быстро заняли российские производители.