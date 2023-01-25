Anadolu: США планируют отправить Украине от 30 до 50 танков Abrams

США планируют отправить Украине от 30 до 50 танков Abrams Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов могут направить Украине от 30 до 50 танков M1 Abrams, сообщают турецкие СМИ.

«Речь может идти о батальоне танков Abrams, что соответствует 30-50 машинам», – передает агентство Anadolu слова представителя администрации США.

В сообщении отмечается, что танковый батальон американской армии состоит из 44 единиц боевых машин.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон может отправить на Украину как минимум 30 танков M1 Abrams. Военная техника будет не направлена из запасов, которым располагает США, а специально закуплена для передачи Киеву. Объявление о передаче танков может быть сделано в течение недели.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден принял решение поставить Украине танки Abrams и намерен объявить об этом в среду 25 января.