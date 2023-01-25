Politiko: США могут направить Украине как минимум 30 танков Abrams

США могут объявить о поставке Украине танков в течение недели. Фото: REUTERS

Вашингтон может отправить на Украину как минимум 30 танков M1 Abrams. Об этом пишет во вторник 24 января издание Politico.

Сообщается что военная техника будет не выделена из арсенала, которым располагает США, а будет специально закуплена для передачи Украине. Также сообщается, что объявление о передаче танков может быть сделано в течение недели.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден принял решение поставить Украине танки Abrams и намерен объявить об этом в среду 25 января.

Сообщалось, что Байден готов поставить Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к передаче танков Leopard.

В случае поставки Украине нескольких десятков западных танков ВСУ будут мотивированы, но на ситуацию в конфликте это не окажет кардинального влияния. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем в Конгрессе США осудили призыв отправить танки Abrams Украине, а американский политик Чак Каллесто призвал направить Зеленскому счет вместо танков.