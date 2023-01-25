Аль-Джазира: Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams 25 января

Байден намерен объявить о поставке танков Abrams на Украину. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден принял решение поставить Украине танки Abrams и намерен объявить об этом в среду 25 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что телеканалу эту информацию озвучил представитель американской администрации во вторник 24 января.

«Президент Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams завтра, в среду», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в очередной пакет военной помощи США Украине из-за логистических проблем не были включены танки Abrams.

В Конгрессе США осудили призыв отправить танки Abrams Украине, а американский политик Чак Каллесто призвал направить Зеленскому счет вместо танков.

В то же время президент США Джо Байден убежал от журналиста, задавшего ему вопрос о поставках танков для Украины.

Позднее появилась информация, что администрация Байдена может отправить Украине танки M1 Abrams в течение недели.

Сообщалось, что Байден готов поставить Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к передаче танков Leopard.

В случае поставки Украине нескольких десятков западных танков ВСУ будут мотивированы, но на ситуацию в конфликте это не окажет кардинального влияния. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

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