Аль-Джазира: Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams 25 января

Байден намерен объявить о поставке танков Abrams на Украину.
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Президент США Джо Байден принял решение поставить Украине танки Abrams и намерен объявить об этом в среду 25 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Сообщается, что телеканалу эту информацию озвучил представитель американской администрации во вторник 24 января.
«Президент Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams завтра, в среду», - сказал источник.
Ранее сообщалось, что в очередной пакет военной помощи США Украине из-за логистических проблем не были включены танки Abrams.
В Конгрессе США осудили призыв отправить танки Abrams Украине, а американский политик Чак Каллесто призвал направить Зеленскому счет вместо танков.
В то же время президент США Джо Байден убежал от журналиста, задавшего ему вопрос о поставках танков для Украины.
Позднее появилась информация, что администрация Байдена может отправить Украине танки M1 Abrams в течение недели.
Сообщалось, что Байден готов поставить Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к передаче танков Leopard.
В случае поставки Украине нескольких десятков западных танков ВСУ будут мотивированы, но на ситуацию в конфликте это не окажет кардинального влияния. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.
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