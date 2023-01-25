Шольца высмеяли за «ответный удар» после теракта на «Северных потоках»

Шольца высмеяли за ответ США на теракт на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил Соединенным Штатам на подрыв газопроводов «Северного потока» уступкой, касающейся Украине, считает американский журналист Макс Блюменталь.

«После разрушения силами США газопровода «Северный поток», поставляющего дешевый газ в Германию, канцлер Олаф Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard и попросив немцев меньше принимать горячий душ», – написал он в Twitter.

Напомним, ранее в Германии сообщили, что канцлер ФРГ согласился на передачу Украине танков Leopard. Речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также планирует одобрить отправку танков другими странами, например, Польшей.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал очевидным терактом подрыв «Северных потоков». Он также напомнил, что в адрес Москвы выдвигались «наглые обвинения» в причастности к взрывам на газопроводах.