Spiegel: Шольц принял решение поставить танки Leopard Украине

Канцлер ФРГ Шольц планирует поставить Украине минимум одну танков Leopard 2A6 Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение поставить Украине танки Leopard. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источник в правительственных кругах.

"Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2", – пишет Spiegel.

По данным издания, речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также планирует одобрить отправку танков другими странами, как например Польшей.

Администрация президента США Джо Байдена продумывает отправку значительного количества танков Abrams M1 в Украину и может объявить о поставках уже на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США.

В материале также сказано, что подобная процедура уладит трансатлантические разногласия по поводу танков, которые "угрожали открыть трещины" в отношениях западных союзников.