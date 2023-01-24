Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире24 января 2023 17:55

Spiegel: Шольц принял решение поставить танки Leopard Украине

Канцлер ФРГ Шольц планирует поставить Украине минимум одну танков Leopard 2A6
Владимир РОМАНЕНКО
Канцлер ФРГ Шольц планирует поставить Украине минимум одну танков Leopard 2A6

Канцлер ФРГ Шольц планирует поставить Украине минимум одну танков Leopard 2A6

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение поставить Украине танки Leopard. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источник в правительственных кругах.

"Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2", – пишет Spiegel.

По данным издания, речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также планирует одобрить отправку танков другими странами, как например Польшей.

Администрация президента США Джо Байдена продумывает отправку значительного количества танков Abrams M1 в Украину и может объявить о поставках уже на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США.

В материале также сказано, что подобная процедура уладит трансатлантические разногласия по поводу танков, которые "угрожали открыть трещины" в отношениях западных союзников.