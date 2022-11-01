Путин назвал "очевидным терактом" подрыв "Северных потоков" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал "очевидным терактом" произошедший взрыв на газопроводе "Северный поток". Об этом он объявил 31 октября во время выступления на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

- Это очевидный теракт. И нам трудно это контролировать. Потому что это все же в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии, - отметил глава государства.

Путин добавил, что специалисты обнаружили две воронки, глубиной 3,5 метра.

Также он сообщил, что копанию "Газпром" допустили к обследованию места подрыва трубопроводов "Северные потоки". При этом российский лидер заявил, что в адрес Москвы выдвигались "наглые обвинения" в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По его мнению, они не имеют ничего общего с реальностью и являются полностью недопустимыми.