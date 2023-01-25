Стало известно школьное прозвище Владимира Высоцкого

В школе Владимира Высоцкого называли "американец" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В статье «Мосленты» журналист и историк Валерий Бурт назвал школьное прозвище поэта Владимира Высоцкого, которому в среду, 25 января, исполнилось бы 85 лет.

Бурт сообщил, что в первый класс Высоцкий пошел в школу № 273, которая находится в то время на Первой Мещанской улице, а ныне Проспект Мира, в Ростокинском районе Москвы, а после развода родителей, переехал с папой на Каретный переулок, где отправился в школу № 186.

«Новичок появился в 5 "Е" стильно одетым - в импортной замшевой курточке и новеньких, тоже зарубежного производства, ботинках. Одноклассники прозвали его "американец"», - рассказал историк.

Напомним, ранее Бурт рассказал о главных адресах Высоцкого, сообщив, что вместе со своей семьей поэт переехал в Германию, где пробыл недолго и через два года вернулся в Москву