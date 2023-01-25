Эндокринолог дала советы, как избавиться от метеозависимости Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова дала советы, как метеозависимым людям справиться со своей проблемой. Эксперт советует не прибегать к народным методам, а слушать рекомендации врачей. В противном случае можно усугубить проблему.

Метеозависимость не является болезнью, но она способна усугублять имеющиеся проблемы и вызывать негативные ощущения. В их числе слабость, сонливость, головная боль и мигрень, тошнота, перепады настроения, проблемы с концентрацией.

На людей влияет не только атмосферное давление, но и смена температуры воздуха, сильные ветра, вспышки на солнце. В особой зоне риска люди с заболеванием сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. Те, кто имеют травмы и переломы, расстройства психики. Не легко приходится детям и пенсионерам, беременным женщинам.

- Народные методы, например, кофе или чай с сахаром, отвар шиповника и так далее могут быть эффективными, однако все крайне индивидуально. Аналогичная история с таблетками от мигрени, - говорит врач «Газете.Ru».

Справиться с метеозависимостью можно при соблюдении некоторых правил. Необходимо снизить психоэмоциональные и физические нагрузки. Сон должен быть не менее 7-8 часов в сутки, а ложиться в постель стоит не позже 11 вечера.

Старайтесь меньше использовать гаджеты, по утрам делать зарядку и больше гулять на свежем воздухе. Питание тоже должно быть особенным: не злоупотреблять жирной и соленой пищей, алкоголем.

При резком похолодании стоит принимать контрастный душ, делать гимнастику и проводить больше времени на свежем воздухе, пишет ФАН.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в разговоре с Москвой 24 посоветовала метеозависимым пить больше воды и не перенапрягаться, чтобы легче пережить резкую смену погоды.

Важно помнить, что с наступлением холодов, как правило, снижается иммунитет. И если где-то происходит сбой либо человек недостаточно тепло одет, то иммунитет ослабляется и становится подвержен любым вирусам и бактериям, пишет газета "Известия".