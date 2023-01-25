В Ленинградской области 4,5 тысячи школьников подключились к «Уроку цифры»

В Гатчинском центре информационных технологий прошел открытый урок «Искусственный интеллект и метеорология». В режиме видеосвязи за ним наблюдали около 4500 ребят из 110 школ региона. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Более 4,5 тысяч школьников Ленинградской области приняли участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». В Гатчинском центре информационных технологий прошел открытый урок «Искусственный интеллект и метеорология». Кроме ребят из Гатчины, присутствовавших в классе, в режиме видеоконференции за занятием наблюдали ученики из 110 школ Ленинградской области.

Во время урока ребята узнали, как метеорологи предсказывают погоду, и какие технологии помогают сделать их прогнозы более точными. Директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования компании «Яндекс» Дмитрий Растворов рассказал, как работает программа прогнозов, какие алгоритмы применяются в анализе информации, поступающей с метеорологических станций. Для составления более точных предсказаний используется искусственный интеллект: он обрабатывает последние данные и на их основе прогнозирует погоду в будущем.

«Ленинградская область уже пятый год активно поддерживает образовательный проект «Урок цифры». Он помогает школьникам разобраться в очень интересных темах, связанных с технологиями и программированием, пообщаться с представителями ведущих ИТ-компании и даже определиться с будущей профессией. Для ребят это уникальный опыт», - рассказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» проводится в четвертый раз. Он реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Проект поддержали председатель правительства России Михаил Мишустин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Цифровые уроки помогают школьникам получить новейшие знания в сфере информационных технологий. Лекторами на онлайн-занятиях становятся представители ведущих российских технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», госкорпорации Росатом, «ВКонтакте», а также Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее».

В Ленинградской области «Урок цифры» проводится при поддержке регионального комитета цифрового развития Ленинградской области. В прошлом году онлайн занятия по IT-технологиям посетили 124 тысячи учеников из разных школ региона. Активнее других на цифровых уроках себя показали ребята из Тихвина, Гатчины, Волхова, Киришей и Выборга.