Читатели Die Welt раскритиковали планы Германии передать Украине танки Leopard 2 Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt негативно отреагировали на сообщения о планах властей Германии отправить Украине танки Leopard 2.

Читатели портала выразили мнение, что поставки танков приведут только к гибели большего числа людей, а некоторые предположили, что для Киева ничем хорошим это не кончится.

"В конце концов, после гибели многих людей и развала Украины проведут мирные переговоры. И тогда вы спросите себя, не могли ли вы добиться этого намного раньше", - отметил Lars P.

"Ничем хорошим это не закончится. Для Украины", - написал Weltenwanderer.

Ранее 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение, об этом сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии во главе с Олафом Шольцем согласилось передать ВСУ танки Leopard 2.

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