Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях 25 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 25 января 2023 года, в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По информации ведомства, тревога была объявлена в этих областях в 11.08 (12.08 по московскому времени).

Ранее сегодня воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, затем в 11.58 по московскому времени она была отменена.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.