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НовостиПолитика25 января 2023 9:57

Французский политик Филиппо предупредил о рисках Третьей мировой войны в случае поставок Украине танков Leopard и Abrams

При этом Франция все еще может пойти по пути деэскалации и мира, считает он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Французский политик Филиппо предупредил о рисках Третьей мировой войны в случае поставок Украине танков Leopard и Abrams

Французский политик Филиппо предупредил о рисках Третьей мировой войны в случае поставок Украине танков Leopard и Abrams

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо прокомментировал сообщения о том, что западные страны планируют поставить Украине боевые танки.

"Скоро сообщат о поставке Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается…" - отметил он в своем аккаунте Twitter.

Бывший депутат также считает, что Франция все еще может выбрать путь деэскалации и мира.

Ранее 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение, об этом сообщил американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии во главе с Олафом Шольцем согласилось передать ВСУ танки Leopard 2.