Правящая партия Турции заявила, что стране не о чем говорить со Швецией по вопросу вступления в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент Анкаре не о чем говорить со Стокгольмом по вопросу вступления Швеции в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, отметив также, что сейчас ситуация «идет назад».

«А о чем нам говорить сейчас со Швецией? Что обычно обсуждают за столом? Желают продвижения процесса. Сейчас процесс пошел назад. В чем смысл трехстороннего механизма?», - заявил официальный представитель правящей партии Турции в интервью телеканалу CNN Türk.

Напомним, Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в Североатлантический альянс еще 18 мая прошлого года, однако Турции выставила несколько условий. Как писал сайт KP.RU, в начале этой недели, 23 января, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал о том, что Стокгольму больше не стоит рассчитывать на поддержку заявки в НАТО со стороны Анкары, указав на антитурецкие демонстрации в шведской столице, после которых власти королевства обвинили в нарушении обязательств по процессу вступления в блок.