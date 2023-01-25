Бывший глава МИД Израиля Бен-Ами считает, что военная выносливость Киева иссякнет первой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сражении на выносливость Украина вряд ли добьется успеха, поэтому Киеву стоит начать переговоры, пока у него еще есть что предложить, такое мнение выразил глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами.

"Военная выносливость Украины, вероятно, иссякнет первой. Если власти Украины будут отказываться от переговоров до того, как пересекут этот порог, все для них закончится намного хуже, чем если бы они попытались вести переговоры, пока у них еще есть козыри", - написал Бен-Ами в статье, опубликованной сегодня в журнале Strategist Австралийского института стратегической политики.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.