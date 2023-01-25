Советник главы ЛНР заявила, что с начала спецоперации обнаружили тела 2,5 тысяч жертв украинской агрессии Фото: REUTERS

Тела 2,5 тысячи мирных жителей обнаружены в ЛНР с начала спецоперации, все они считаются жертвами украинской агрессии, об этом сообщила РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока.

«В 2021 году были подняты останки из четырех захоронений, которые образовались еще в 2014-2015 годах», - сказала Сорока.

Она пояснила, что с начала СВО мы перекинули на работу на освобожденных территориях – в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Кременной, Сватово.

Сорока подчеркнула, что до начала СВО в нем было собрано более 2 тысяч погибших, а за 2022 год эта цифра увеличилась еще на 2500.

Она уточнила, что только на территории Северодонецкой агломерации мы подняли 600 человек, и это мы еще не занимались массовыми захоронениями.

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года Анна Сорока сообщала об останках 2000 мирных жителей, обнаруженных за несколько месяцев силовиками и экспертами в Северодонецкой агломерации.

Она подчеркивала, что эти населенные пункты до начала спецоперации находились под контролем Киева.

Советник пояснила, что в августе началась работа по поиску захоронений.

Она уточнила, что в городе Кременная – были собраны и подняты останки 31 подопечного дома престарелых и инвалидов, который был сожжен украинской армией.

Кроме того, Анна Сорока заявила, что тела более 10 погибших защитников ЛНР, переданные Украиной, были опознаны.

20 ноября 2022 года военкор «КП» Александр Коц писал, что на Украине последние годы практикуется узаконенное зверство. Подпольные тюрьмы, пытки, изнасилования, внесудебные казни. Это эпизоды различных отчетов всевозможных западных правозащитных структур от Amnesty International до ООН.

В статье отмечалось, что с началом спецоперации Украина официально выпустила из тюрем тех редких живодеров, которые были осуждены за тяжкие преступления.

Коц напомнил об убийства пленных на камеру, перерезание горла, простреливание коленей. Они не стеснялись это делать под запись.