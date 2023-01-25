Сильные снегопады в Японии привели к гибели по меньшей мере одного человека Фото: REUTERS

Обрушившиеся на Японию сильные снегопады привели к гибели по меньшей мере одного человека, есть также пострадавшие. Об этом в среду, 25 января, сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Согласно поступившим данным, в результате снегопадов погиб как минимум один человек. Также устанавливается, была ли вызвана гибель еще двух человек снегопадами. Поступают данные о пострадавших», - сказал генсек правительства.

похолодание и снегопады пришли на обширную территорию Японии страны в начале этой неделе, когда в страну пришел холодный фронт. В результате погодных изменений температура воздуха в поселке Рикубецу на Хоккайдо утром среды, 25 января, опустилась до минус 26,9 градуса, а в Токио и Осаке температура воздуха утром упала минус 3 и минус 2 градусов, соответственно.

За пришедшие сутки в некоторых регионах выпало до 88 сантиметров снега, что также привело к задержкам вылетов самолетов, сбоям в движении поездов, а также отключениям электроэнергии.