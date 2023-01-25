Постпреды Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянные представители государств-членов Евросоюза сегодня, 25 января, согласовали в ходе заседания в Брюсселе плановое продление экономических санкций против России, введенных из-за ситуации на Украине, рассказал РИА Новости источник в ЕС.

"Санкции согласованы. До публикации данного решения необходимо его утверждение Советом ЕС", - уточнил собеседник агентства.

Экономические санкции продлеваются на полгода. Новое продление будет, таким образом, действовать до 31 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что десятый пакет санкций Евросоюза против России планируют подготовить к 24 февраля 2023 года. Уточнялось, что новый пакет может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ.

Также ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила председатель ЕК.