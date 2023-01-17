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НовостиПолитика17 января 2023 15:56

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен анонсировала принятие десятого пакета санкций против России

Он будет направлен на то, чтобы покончить с обходами ограничений, уточнила председатель ЕК
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава Еврокомиссии анонсировала принятие десятого пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии анонсировала принятие десятого пакета санкций против России

Фото: REUTERS

Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций в отношении России, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Как уточнила глава ЕК в беседе с корреспондентом телеканала CNN, новый пакет будет направлен в основном на то, чтобы «закрыть лазейки и покончить с обходами санкций». Он будет иметь «огромные последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза», предупредила она.

Напомним, ранее стало известно, что десятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть подгтовлен к концу февраля 2023. Он может включать дальнейшие ограничения на российские СМИ и отключение большего числа банков от системы SWIFT,

Польша и Литва планируют добиться ограничений на российский ядерный сектор и прекращения торговли алмазами. Как считают европейские дипломаты, дополнительные санкции следует наложить и на Белоруссию.