Вооруженные силы РФ за сутки пресекли действия семи групп украинских диверсантов Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России за сутки пресекли действия семи групп украинских диверсантов, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«ВС РФ за сутки пресекли действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР», - сказано в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что российским войскам за сутки удалось уничтожить на Краснолиманском направлении около 30 украинских бойцов, также ВС РФ ликвидировали систему М777.

В ведомстве отметили, что на запорожском направлении российские военнослужащие уничтожили более 25 украинских военных и самоходную гаубицу «Акация».

Как уточнялось, на Купянском направлении с помощью авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области были уничтожены более 40 бойцов ВСУ, боевая бронемашина и автомобиль.

18 января 2023 года Минобороны РФ заявило, что добровольцы штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике.

Указывалось, что им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.