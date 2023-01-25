Глава Минпросвещения рассказал, когда появится новый учебник истории с разделом о спецоперации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новый учебник по истории для старших классов с разделом о специальной военной операции России на Украине будет готов уже в марте этого года. Об этом телеканалу «360» сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава ведомства отметил, что в программе уже есть данный раздел, а новый учебник, в котором будут подробно описаны причины и задачи спецоперации, находится в процессе подготовки.

«Учебник будет готов уже в марте для старших классов», - уточнил министр, выразив надежду, что ученики смогут использовать его в школах уже со следующего учебного года.

Напомним, Кравцов анонсировал появление нового учебника по истории с разделом о специальной военной операции в декабре прошлого года. Как писали «Известия», глава ведомства отметил, что будут также включены и подвиги российских военных, участвующих в спецоперации.

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать 16 военных учебных центров при федеральных высших учебных заведениях. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев объяснил в колонке ФАН, какими могут стать военно-учебные центры при вузах, а также как такие центры повлияют на повышение профессионализма Вооруженных сил РФ.