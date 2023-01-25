Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 января 2023 12:47

Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Об этом сообщили в Минобороны РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские военные пресекли попытку диверсионно-разведывательных групп ВСУ высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области,сообщили сегодня, 25 января, в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении возле населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии была пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", - уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что возле Николаевки в Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии ВС России были поражены резервы противника на правом берегу Днепра. Всего было ликвидировано до 30 украинских бойцов, три лодки и две боевые машины пехоты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.