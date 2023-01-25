Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские военные пресекли попытку диверсионно-разведывательных групп ВСУ высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области,сообщили сегодня, 25 января, в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении возле населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии была пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", - уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что возле Николаевки в Херсонской области ударами авиации и огнем артиллерии ВС России были поражены резервы противника на правом берегу Днепра. Всего было ликвидировано до 30 украинских бойцов, три лодки и две боевые машины пехоты.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.