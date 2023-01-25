В Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца, об этом заявил журналистам глава Минобороны ФРГ.

«Танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца», - сказал министр Писториус.

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2.

Шольц сообщил, что танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера.

Он отметил, что Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц сказала, что обучение военнослужащих ВСУ управлению германскими танками Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года.

Она пояснила, что для начала обучения управлению танками Leopard требуется только короткая предварительная подготовка.

24 января 2023 года телеканал ABC сообщил, что двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.

Отмечалось, что Польша и Финляндия уже публично заявили о готовности передать Киеву танки.