Путин: следует понять, что такое многополярный мир и какое место в нем занимает Россия

Владимир Путин Фото: REUTERS

Нужно понять, кто мы сегодня в сложном, многообразном мире, что такое многополярный мир, и в чем состоит наше будущее, заявил президент России Владимир Путин.

"Необходимо с любовью и с уважением относиться к своей собственной истории, понять, кто мы сегодня… что такое многообразие мировое, что такое стандарты - мы говорим часто слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире…", - заявил Путин на встрече с российскими студентами.

Российский лидер также добавил, что также следует понять, "в чем заключается наше будущее", и осознать "это многообразие (мира - прим. ред.) и нашу роль в этом многообразии".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в День российского студенчества, который принято называть Татьяниным днем, 25 января 2023 года. Также отмечалось, что в этот день глава государства должен провести совещание с членами правительства и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.