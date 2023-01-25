Лавров заявил, что Запад продолжает грабить развивающиеся страны Фото: REUTERS

Запад оказывает беспрецедентное давление на развивающиеся страны, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Анголе с президентом страны Жуаном Лоуренсу.

«Мы поделились нашими оценками, которые основываются на наших контактах со всеми странами и которые подтверждают беспрецедентное давление Запада на развивающиеся государства Африки, Азии и Латинской Америки», - сказал Лавров.

Министр отметил, что Запад действует теми же колониальными методами, которыми он эксплуатировал развивающиеся континенты.

Он добавил, что Запад сейчас продолжает их применять, чтобы грабить чужие страны, использовать ресурсы глобального значения в своих интересах.

Как писал сайт KP.RU, 25 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад использует Украину в реализации колониальной политики.

Министр подчеркнул, что привлекли внимание к тем действиям Запада, которые в течение многих лет создавали причины для прямого использования Украиной в качестве инструмента гибридной, тотальной гибридной войны против нашей страны.

Лавров отметил, что использовали также Украину для проведения откровенно колониальной политики в отношении русскоязычного населения Украины.

23 января 2023 года Лавров отметил, что война западных стран с Россией уже не гибридная, а почти настоящая.

19 января 2023 года глава МИД России сказал, что Россия разделяет надежды Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но в настоящее время признаков здравомыслия «по ту сторону баррикад» не видно.