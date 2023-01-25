Число детей-отказников сократилось на 8% в Нижегородской области в 2022 году

В Нижегородской области сократилось число отказничков в роддомах Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Количество детей, от которых отказались при рождении, в Нижегородской области сократилось на 8% в 2022 году. Об этом пишет NewsNN со ссылкой на министерство здравоохранения и минсоцполитики региона.

По данным министерств, в прошлом году нижегородки оставили в роддомах 48 детей. В большинстве случаев причиной отказа становились подростковый возраст рожениц или наличие физических отклонений у малышей. Если в дальнейшем ребенку не требуется медицинская помощь, то его определяют в то или иное соцучреждение – такое решение принимает минсоцполитики.

- Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, незамедлительно размещается в соответствующем региональном банке данных с целью последующего устройства детей в приемные семьи, — пояснили в ведомстве.

Как отмечают в Нижегородстате, в последние десятилетия наблюдается рост среднего возраста, когда женщины предпочитают рожать. Если в 2001 году женщины становились мамами в среднем в 26 лет, в 2011 – в 28 лет, то в 2021 уже в 29 лет. В 2021 году в Нижегородской области две женщины родили ребенка в 50 лет.