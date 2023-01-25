Дипломат Гаврилов предупредил Киев о последствиях использования боеприпасов с ураном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поставки киевскому режиму ураносодержащих снарядов западного производства будут расцениваться Россией как применение грязных ядерных бомб, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Предупреждаем западных спонсоров Киева от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder… В случае поставки киевскому режиму таких снарядов для натовской тяжелой военной техники нами это будет рассматриваться как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", - отметил дипломат, выступая на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Также ранее Гаврилов заявил, что поставляемое Киеву оружие продается на черном рынке. Существует реальная угроза, что оно попадет в руки террористов, отметил дипломат.

Кроме этого, ранее Гаврилов заявил, что Украина и Запад способны в любой момент прекратить боевые действия. Дипломат отметил, что предложения Москвы известны и остаются в силе.