Швейцарский депутат заявил, что Германия давит на страну из-за танков для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия оказывает давление на Швейцарию с целью получения разрешения на реэкспорт оружия на Украину, угрожая прекратить закупку оружия в случае отказа, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванного швейцарского депутата.

«Германия в настоящее время оказывает давление на Швейцарию, чтобы получить разрешение на реэкспорт оружия на Украину», - сказал депутат.

Он подчеркнул, что Берлин пригрозил прекратить закупки швейцарского оружия в случае отказа.

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрил предложение парламента страны, разрешив реэкспорт оружия швейцарского производства Киеву.

Также сегодня глава Минобороны ФРГ заявил, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

В среду, 25 января, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Он сообщил, что танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Канцлер отметил, что Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявила, что обучение военнослужащих ВСУ управлению германскими танками Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года.