Захарова заявила, что Запад заранее спланировал войну с Россией

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и бывшего канцлера Ангелы Меркель свидетельствуют о том, что Запад заранее спланировал войну против России, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"... Если добавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против РФ войне…", - отметила дипломат.

Ранее Мария Захарова отмечала, что Запад использовал выигранное Минскими соглашениями время для накачки Киева оружием. Дипломат прокомментировала соответствующие признания Меркель о Минских соглашениях.

Также ранее Захарова предупредила Запад о росте жертв конфликта в случае увеличения поставок вооружения Украине. Территория Украины стала тренировочным полигоном для США и их союзников, заявила дипломат.